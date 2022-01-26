В Кугарчинском районе Башкирии водитель снегохода врезался в "Ладу Нива"
09:04, 26 янв 2022
Авария в Башкирии произошла днем в Кугарчинском районе на 109 км автодороги Старосубхангулово-Мраково.
37-летний местный житель, управляя снегоходом "Tayga Patrul", совершил столкновение с "Ладой Нива", под управлением 65-летнего мужчины.
В результате аварии водитель снегохода, а также его 52-летний пассажир получили телесные повреждения. Известно, что водитель "Tayga" управлял снегоходом не зарегистрированным в установленном порядке.
По факту ДТП начато разбирательство.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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