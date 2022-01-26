В Кугарчинском районе Башкирии водитель снегохода врезался в "Ладу Нива"

09:04, 26 янв 2022

Авария в Башкирии произошла днем в Кугарчинском районе на 109 км автодороги Старосубхангулово-Мраково.



37-летний местный житель, управляя снегоходом "Tayga Patrul", совершил столкновение с "Ладой Нива", под управлением 65-летнего мужчины.







В результате аварии водитель снегохода, а также его 52-летний пассажир получили телесные повреждения. Известно, что водитель "Tayga" управлял снегоходом не зарегистрированным в установленном порядке.



По факту ДТП начато разбирательство.



Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ