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В Уфе женщина за рулем «Hyundai i30» столкнулась со встречным пассажирским микроавтобусом

В Уфе женщина за рулем «Hyundai i30» столкнулась со встречным пассажирским микроавтобусом

10:22, 26 янв 2022

Накануне утром на Дёмском шоссе г. Уфы произошло столкновение двух транспортных средств.



По предварительной информации, 31-летняя женщина за рулем «Hyundai i30» не справилась с управлением и допустила столкновение со встречным пассажирским микроавтобусом «Ford Transit». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира микроавтобуса - 67-летняя женщина и 17-летняя студентка. Обратился за медицинской помощью и водитель «Hyundai». 

Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту №235 «Серебряный ручей – ОК Сипайловский», в салоне находились 18 пассажиров.
По факту дорожного происшествия начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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