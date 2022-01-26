В Башкирии в массовой аварии пострадал ребенок

10:27, 26 янв 2022

Вчера вечером в столице Башкортостана, 37-летний уфимец за рулем ВАЗ-2114, следуя по улице Российская допустил столкновение с попутной «Skoda Rapid» и пассажирским автобусом «НЕФАЗ». В результате аварии 7-летний пассажир «Skoda» получил различные ушибы.







Автобус осуществлял перевозку пассажиров одной из организаций, двигался не по маршруту.



Водитель отечественного автомобиля отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. За это правонарушение он был привлечён к ответственности по ст.12.26 КоАП РФ. Кроме того, установлено, что мужчина в сентябре 2020 года был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ