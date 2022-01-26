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В Башкирии водитель «Kia Rio» столкнулся с тягачом

В Башкирии водитель «Kia Rio» столкнулся с тягачом

14:19, 26 янв 2022

В Уфе столкнулись встречные легковушка и грузовой тягач, водитель «Кia» госпитализирован

Сегодня, 26 января, в седьмом часу утра, 26-летний водитель за рулем «Kia Rio», двигаясь по улице Пугачева напротив дома 300/2 в Уфе, столкнулся со встречным грузовым тягачом «Volvo VNL».



Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по РБ, в результате аварии водитель «KIA» госпитализирован. По факту ДТП начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП Уфа
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