В Башкирии водитель «Kia Rio» столкнулся с тягачом
14:19, 26 янв 2022
В Уфе столкнулись встречные легковушка и грузовой тягач, водитель «Кia» госпитализирован
Сегодня, 26 января, в седьмом часу утра, 26-летний водитель за рулем «Kia Rio», двигаясь по улице Пугачева напротив дома 300/2 в Уфе, столкнулся со встречным грузовым тягачом «Volvo VNL».
Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по РБ, в результате аварии водитель «KIA» госпитализирован. По факту ДТП начато разбирательство.
Читайте также:
- В Башкирии в массовой аварии пострадал ребенок
- В Уфе женщина за рулем «Hyundai i30» столкнулась со встречным пассажирским микроавтобусом
- В Кугарчинском районе Башкирии водитель снегохода врезался в "Ладу Нива"
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также