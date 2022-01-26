В Башкирии неизвестный избил продавца и ограбил магазин

14:25, 26 янв 2022

В Башкирии произошло жестокое избиение сотрудника одной из торговых точек Бирска во время ограбления







Видеозапись была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно человека в камуфляжной форме, который избивает продавца руками и ногами, после чего забирает деньги из кассы и уходит. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведутся поиски злоумышленника.



Сообщение поступило в ОМВД России по Бирскому району. По предварительным данным, нападавший, причинив женщине телесные повреждения, похитил около 6 тысяч рублей. В данный момент пострадавшая госпитализирована, ведется розыск нападавшего.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео