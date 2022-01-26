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В Башкирии неизвестный избил продавца и ограбил магазин

В Башкирии неизвестный избил продавца и ограбил магазин

14:25, 26 янв 2022

В Башкирии произошло жестокое избиение сотрудника одной из торговых точек Бирска во время ограбления



Видеозапись была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно человека в камуфляжной форме, который избивает продавца руками и ногами, после чего забирает деньги из кассы и уходит. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведутся поиски злоумышленника.

Сообщение поступило в ОМВД России по Бирскому району. По предварительным данным, нападавший, причинив женщине телесные повреждения, похитил около 6 тысяч рублей. В данный момент пострадавшая госпитализирована, ведется розыск нападавшего.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Бирский район происшествия криминал
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