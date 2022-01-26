В Кармаскалинском районе Башкирии пенсионер умер от переохлаждения

16:25, 26 янв 2022

Сегодня, 26 января, в селе Николаевка Кармаскалинского района произошел инцидент. Первые подробности сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.







За помощью спасателей обратился внук 74-летнего пенсионера. По словам родственника, пожилой мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Пенсионера нашли мертвым. Предварительная причина трагедии — переохлаждение. В произошедшем разбираются правоохранители.



Напомним, накануне в Туймазинском районе Башкирии двое мужчин заблудились в лесу. Домой вернулся только один из них. Тело 38-летнего мужчины нашли в лесу.

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Фото: pexels