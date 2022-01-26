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В Бирске задержали подозреваемого в нападении на продавца магазина

В Бирске задержали подозреваемого в нападении на продавца магазина

20:31, 26 янв 2022

Сотрудники полиции задержали предполагаемого грабителя, который избил продавца магазина «Манго» на улице Мира в Бирске. Об этом сообщили сегодня, 26 января, в пресс-службе МВД Башкирии.



В нападении подозревают 29-летнего жителя Бирского района, который уже был судим. Его задержали в одном из населенных пунктов Балтачевского района.

По данным МВД, около 8 часов утра мужчина зашел в магазин, чтобы якобы погреться. Он посидел немного, а затем попросил продавца открыть ему холодильник, чтобы взять спиртной напиток.

— Продавец нажала на кнопку, однако двери холодильника якобы не открывались, тогда он попросил ее подойти и посмотреть, в чем дело. Когда женщина приблизилась к покупателю, тот ударил ее и начал избивать. Затем злоумышленник открыл кассу и похитил выручку, — рассказали в ведомстве.

Мужчина забрал около 6 тысяч рублей и скрылся. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Женщину госпитализировали с травмами головы. В Минздраве республики рассказали, что она находится в состоянии средней тяжести.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Бирский район происшествия криминал
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