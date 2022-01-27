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В Белорецком районе Башкирии погибла пассажирка, вылетев из салона авто

В Белорецком районе Башкирии погибла пассажирка, вылетев из салона авто

11:23, 27 янв 2022

Сегодня, 27 января, около шести часов утра в Белорецком районе зарегистрировано ДТП с погибшим.

По имеющимся данным, во время движения на 208 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 70-летний местный житель, управляя "Chevrolet  Niva", допустил падение 32-летней пассажирки из салона автомобиля на проезжую часть. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе Башкирии 3 человека пострадали в аварии легковушки и грузовика.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия
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