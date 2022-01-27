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В Ишимбайском районе Башкирии мужчину насмерть придавило кузовом грузовика

В Ишимбайском районе Башкирии мужчину насмерть придавило кузовом грузовика

20:34, 27 янв 2022

Сегодня, 27 января, несчастный случай произошел в одной из деревень Ишимбайского района республики — при попытке отремонтировать грузовик мужчину насмерть придавило кузовом.

От полученных травм житель города Салават скончался на месте. По словам очевидцев, у транспорта оказались неисправными фиксаторы кузова. В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии погибла пассажирка, вылетев из салона авто.

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Источник: gtrk.tv
Фото: очевидца
Теги: Ишимбайский район происшествия
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