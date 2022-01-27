В Мелеузе на свалке мусора обнаружили мертвого младенца

23:09, 27 янв 2022

В Башкирии на свалке мусора нашли мертвого младенца. Инцидент произошел накануне, 26 января, в Мелеузе, недалеко от общежития. Сверток заметил один из местных жителей.







Нерадивую мать уже нашли. Ей оказалась 26-летняя женщина. Следственный комитет уже начал проверку.



— В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца. Благодаря неотложным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями совместно с сотрудниками полиции, мать ребенка установлена, с ней проводятся следственные действия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

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