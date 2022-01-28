В Мелеузовском районе Башкирии в аварии погиб пожилой водитель

09:05, 28 янв 2022

ДТП с погибшим и пострадавшей произошло в Мелеузовском районе вечером 27 января, сообщает ГИБДД Башкирии.



На 180 км трассы Уфа-Оренбург 70-летний мужчина на «Ладе Приоре», предположительно, при выезде на главную дорогу не уступил Kia Optima и столкнулся с ней. В результате аварии водитель «Приоры» скончался в больнице, а его 14-летняя пассажирка получила травмы.







Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии погибла пассажирка, вылетев из салона авто.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ