В Мелеузовском районе Башкирии в аварии погиб пожилой водитель
09:05, 28 янв 2022
ДТП с погибшим и пострадавшей произошло в Мелеузовском районе вечером 27 января, сообщает ГИБДД Башкирии.
На 180 км трассы Уфа-Оренбург 70-летний мужчина на «Ладе Приоре», предположительно, при выезде на главную дорогу не уступил Kia Optima и столкнулся с ней. В результате аварии водитель «Приоры» скончался в больнице, а его 14-летняя пассажирка получила травмы.
Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии погибла пассажирка, вылетев из салона авто.
Читайте также:
- В Благоварском районе Башкирии 3 человека пострадали в аварии легковушки и грузовика
- В Башкирии водитель «Kia Rio» столкнулся с тягачом
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также