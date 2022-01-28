В Башкирии стала известна личность матери, выбросившей новорожденного ребенка на свалку мусора

10:41, 28 янв 2022

На мусоросортировочном заводе в Мелеузе обнаружили замерзшее тело младенца. Накануне, 27 января, об инциденте рассказали в Следкоме Башкирии. Местные жители весь день горячо обсуждали инцидент в соцсетях. По их словам, малыша в завязанном пакете и мусорном мешке обнаружили в районе четырех часов вечера. Они предполагают, что мать выбросила его в мусорный контейнер уже мертвым, сообщает издание Уфа1.







— Благодаря неотложным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями совместно с сотрудниками полиции, мать ребенка установлена, с ней проводятся следственные действия, — сообщили вчера ночью в Следственном комитете Башкирии.



Женщине 26 лет, она мать-одиночка с двумя детьми. Женщина скрывала то, что находится в положении, рожала прямо на рабочем месте на местной птицефабрике. Представитель самого мусоросортировочного завода, женщина утверждает, что ребенок родился уже мертвым, поэтому она решила от него избавиться.



— Эксперты еще выясняют причину смерти малыша, — сообщили на предприятии. — У нас в сортировке порой что только не находят, но мертвый ребенок — это ужас. Посмотрим, что решит следственный комитет и что покажет экспертиза.

По факту данного инцидента башкирский следком проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.



— [На данный момент] проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца, с матерью также проводятся следственные действия, — сообщили в ведомстве.





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Фото: ОН + ОНА = РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ / Vk.com