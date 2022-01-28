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В массовой аварии с участием 4 автомобилей в Башкирии, пострадала девушка

В массовой аварии с участием 4 автомобилей в Башкирии, пострадала девушка

10:50, 28 янв 2022

Авария в Башкирии произошла вчера, 27 января, ночью в Уфе в районе Металлобазы.

Столкнулись четыре автомобиля: «Фрейтлайнер», «Сузуки – SX-4», «Шахман» и «Киа-Рио».

«В результате столкновения в салоне японской легковушки оказалась зажата девушка-водитель», — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.



По прибытии спасатели совместно с пожарными МПЧ-Чесноковка деблокировали 28-летнюю пострадавшую, и передали ее бригаде скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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