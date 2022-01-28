В массовой аварии с участием 4 автомобилей в Башкирии, пострадала девушка

10:50, 28 янв 2022

Авария в Башкирии произошла вчера, 27 января, ночью в Уфе в районе Металлобазы.



Столкнулись четыре автомобиля: «Фрейтлайнер», «Сузуки – SX-4», «Шахман» и «Киа-Рио».



«В результате столкновения в салоне японской легковушки оказалась зажата девушка-водитель», — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.







По прибытии спасатели совместно с пожарными МПЧ-Чесноковка деблокировали 28-летнюю пострадавшую, и передали ее бригаде скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.



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Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы