В Уфе женщина за рулем авто въехала в электроопору, пострадали двое

12:10, 29 янв 2022

Авария в Башкирии произошла накануне, 28 января, ночью в Уфе на проспекте Салавата Юлаева.





По предварительным данным, 19-летняя девушка, управляя «Ford Focus», следуя по местному проезду в сторону улицы Луганская, наехала на электроопору, после чего, автомашина опрокинулась. В результате ДТП пассажиры: 18-ти и 19-ти летние девушки с различными травмами были доставлены в больницу, после оказания медицинской помощи отпущены.



«Установлено, что молодая девушка водительского удостоверения не получала. За управление транспортным средством, не имея на то права, она привлечена к административной ответственности по статье 12.7 ч. 1 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ