В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки врезался в грузовик, пострадал ребенок
12:20, 29 янв 2022
Авария в Башкирии произошла во втором часу дня в Иглинском районе на 1493 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
37-летний уфимец, управляя ВАЗ-21099, предположительно, на Шакшинской развязке при выезде на трассу М5, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со встречным грузовиком "Renault Premium", за рулём которого находился 41-летний житель Санкт-Петербурга.
В результате ДТП 8-летний пассажир ВАЗа, сын водителя, был госпитализирован. По факту произошедшего начато разбирательство.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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