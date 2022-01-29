В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки врезался в грузовик, пострадал ребенок

12:20, 29 янв 2022

Авария в Башкирии произошла во втором часу дня в Иглинском районе на 1493 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.



37-летний уфимец, управляя ВАЗ-21099, предположительно, на Шакшинской развязке при выезде на трассу М5, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со встречным грузовиком "Renault Premium", за рулём которого находился 41-летний житель Санкт-Петербурга.







В результате ДТП 8-летний пассажир ВАЗа, сын водителя, был госпитализирован. По факту произошедшего начато разбирательство.



Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ