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В Мелеузовском районе Башкирии в аварии погиб 14-летний подросток

В Мелеузовском районе Башкирии в аварии погиб 14-летний подросток

16:18, 29 янв 2022

Авария в Башкирии с погибшим несовершеннолетним произошла сегодня в Мелеузовском районе.



ДТП произошло около 15:00 часов на 6 км автодороги Мелеуз-Федоровка. Столкнулись встречные "Лада Калина" под управлением 35-летней жительницы г. Салават и встречная "Chevrolet Niva", за рулём которой находился 51-летний житель г.Мелеуз.

В результате аварии 14-летний пассажир "Лада", сын водителя, скончался до приезда скорой медицинской помощи, ещё одна пассажирка "Лады" 6-летняя дочь водителя с травмами госпитализирована. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии
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