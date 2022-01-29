В Уфе, после нападения беспризорных собак на ребенка, отловили 12 уличных собак
16:46, 29 янв 2022
В Уфе специалисты поймали 12 безнадзорных собак после их нападения на мальчика. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. Уточняется, что сейчас отловом животных занимается ООО «Актив».
В администрации отметили, что для поимки применяются гуманные способы: собакам делают укол со снотворным, затем их осматривают ветеринары, стерилизуют, обрабатывают от паразитов и отпускают в среду обитания с биркой в ухе. Агрессивных животных оставляют на содержании в приюте.
Отметим, что после инцидента с собаками на улице Айской прокуратура внесла представление на имя мэра Уфы Сергея Грекова.