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В Уфе, после нападения беспризорных собак на ребенка, отловили 12 уличных собак

В Уфе, после нападения беспризорных собак на ребенка, отловили 12 уличных собак

16:46, 29 янв 2022

В Уфе специалисты поймали 12 безнадзорных собак после их нападения на мальчика. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Уточняется, что сейчас отловом животных занимается ООО «Актив».

В администрации отметили, что для поимки применяются гуманные способы: собакам делают укол со снотворным, затем их осматривают ветеринары, стерилизуют, обрабатывают от паразитов и отпускают в среду обитания с биркой в ухе. Агрессивных животных оставляют на содержании в приюте.



Отметим, что после инцидента с собаками на улице Айской прокуратура внесла представление на имя мэра Уфы Сергея Грекова.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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