Жительница Кумертау воткнула нож в грудь своего мужа

13:20, 30 янв 2022

В Кумертау 55-летняя местная жительница ударила своего мужа ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.







Происшествие случилось 28 января. Женщина и ее 34-летний супруг пили спиртное и между ними возник конфликт на почве ревности. Мужчина начал оскорблять свою жену из-за того, что она собиралась уехать на заработки в Москву. Словесная перепалка переросла в потасовку и женщина, которая в этот момент готовила еду, взяла со стола нож и воткнула оппоненту в грудь. Она осознала произошедшее и быстро вызвала медиков.



Информация о ножевом ранении поступила в отдел полиции из медучреждения. Следователи возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Эта статья подразумевает лишение свободы на срок до 10 лет.

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Фото: pixabay