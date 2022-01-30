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В Уфе в результате аварии погибла пенсионерка

В Уфе в результате аварии погибла пенсионерка

17:25, 30 янв 2022

В Уфе зарегистрировали смертельное ДТП. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в ГИБДД по республике.



По предварительным данным, авария случилась днем в четвертом часу на улице Перспективной. ВАЗ-2110 влетел во встречный «Рено Дастер». В результате погибла женщина, на вид которой около 70 лет. Пенсионерка сидела в салоне «десятки», она скончалась до приезда скорой.

Водитель ВАЗ-2110 госпитализирован.

— На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняется, — сообщили в ГИБДД.

Напомним, ранее мы писали, что в ДТП погиб 14-летний подросток. Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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