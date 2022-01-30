В Уфе в результате аварии погибла пенсионерка

В Уфе зарегистрировали смертельное ДТП. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в ГИБДД по республике.
По предварительным данным, авария случилась днем в четвертом часу на улице Перспективной. ВАЗ-2110 влетел во встречный «Рено Дастер». В результате погибла женщина, на вид которой около 70 лет. Пенсионерка сидела в салоне «десятки», она скончалась до приезда скорой.
Водитель ВАЗ-2110 госпитализирован.
— На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняется, — сообщили в ГИБДД.