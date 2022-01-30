В Башкирии у девушки, выкинувшей новорожденного на свалку, забрали остальных детей

18:12, 30 янв 2022

Напомним, тело малыша, завернутое в пакет, нашли в Мелеузе на мусороперерабатывающем комплексе. Работники обратились в полицию. Удалось быстро установить, что этот мусор приехал с местной птицефермы. Там и работает 26-летняя Лиана Ямилова, которая и совершила чудовищный поступок.







Мать девушки заявила, что не знала о беременности своей дочери, не смотря на то, что та проживает с ней и двумя детьми дошкольного возраста.



Ее старших детей забрал их отец.



"Сегодня утром ко мне опека приходила, рассказали. Я сам в шоке, до сих пор трясёт. У меня вообще в голове не укладывается, не могла она так сделать", - отмечает мужчина (он, кстати, отец двоих детей, но не третьего).

Сейчас проводится проверка, чтобы установить, родился ли малыш мертвым, как уверяет его мать. Уголовное дело еще не возбуждено, скоро будет решаться вопрос о лишении Ямиловой родительских прав.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Моя Уфа

Фото: Мэш