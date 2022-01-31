В Башкирии пьяный водитель легковушки врезался в грузовик

14:34, 31 янв 2022

В выходные в Уфе на улице Рощинской произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГИБДД столицы.







По полученной информации, 40-летний водитель Toyota Corolla столкнулся с автомобилем Mitsubishi Canter, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии 43-летний водитель грузовика получил ряд травм, из-за чего был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен.



"Было установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате проведенного теста на опьянение, выяснилось, что в парах выдыхаемого им воздуха было обнаружено 0,980 мг/л алкоголя.

Мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По факту дорожно-транспортного происшествия было начато расследование.





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