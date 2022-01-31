В Дюртюлинском районе Башкирии спасли пенсионера, который не смог выбраться из погреба

17:36, 31 янв 2022

В Дюртюлях 73-летниий пенсионер решил спуститься в погреб за картошкой, но обратно подняться уже не смог.



Все случилось сегодня, когда пожилому мужчине попросту не хватило сил подняться по лестнице из погреба. Родственники пытались помочь ему самостоятельно, но при глубине на четыре метра и узком проходе это оказалось им не под силу.







На место прибыли спасатели, которые с помощью альпинистского снаряжения вызволили пенсионера из погреба и сразу же передали подоспевшим медикам.



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