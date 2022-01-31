В Башкирии семейная пара насмерть забила знакомого табуреткой

21:42, 31 янв 2022

Недавно Нефтекамский городской суд вынес приговор мужчине и женщине, которых обвиняли в жестокой расправе над знакомым. В суде было доказано, что семейная пара до смерти забила их общего знакомого ножкой от табуретки. Оба фигуранта дела, 30-летние уроженцы Нефтекамска, уже были ранее судимы.







Как установили в суде, в один из вечеров в октябре еще 2020 года сожители употребляли спиртное вместе с 27-летним знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, в результате которого 30-летний мужчина стал избивать несчастного сначала руками и ногами, а затем ножкой от табуретки. Позднее к зверствам присоединилась и его гражданская супруга. В качестве оружия она выбрала уже деревянную рейку от стула.



В суде было доказано, что 27-летний мужчина скончался в результате травм, нанесенных именно 30-летним мужчиной. При вынесении приговора в суде учли, что семейная пара сами вызвали полицию и скорую помощь, оформив таким образом явку с повинной. Смягчающим обстоятельством стало также аморальное поведение жертвы преступления и наличие у обвиняемого несовершеннолетнего ребенка.

Суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его сожительницу к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также мужчину обязали выплатить моральную компенсацию бабушке убитого в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.



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