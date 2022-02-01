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В Башкирии водитель "Renault Logan" получил травмы, столкнувшись с "Nissan Micra"

В Башкирии водитель "Renault Logan" получил травмы, столкнувшись с "Nissan Micra"

09:39, 01 фев 2022

Авария в Башкирии произошла днём в Уфимском районе на ул. Кольцевая деревни Юматово. Столкнулись "Renault Logan" под управлением 46-летнего местного жителя и встречный "Nissan Micra", за рулём которого находилась 60-летняя женщина.

В результате аварии водитель "Renault"  получил телесные повреждения.

По данному факту начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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