В Башкирии водитель "Renault Logan" получил травмы, столкнувшись с "Nissan Micra"

09:39, 01 фев 2022

Авария в Башкирии произошла днём в Уфимском районе на ул. Кольцевая деревни Юматово. Столкнулись "Renault Logan" под управлением 46-летнего местного жителя и встречный "Nissan Micra", за рулём которого находилась 60-летняя женщина.



В результате аварии водитель "Renault" получил телесные повреждения.



По данному факту начато разбирательство.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ