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В Башкирии житель Мелеуза разбил окна в городской мечети

В Башкирии житель Мелеуза разбил окна в городской мечети

09:57, 01 фев 2022

В башкирском городе Мелеузе местный житель разбил окна в городской мечети по улице Смоленской. Инцидент произошел сегодня утром, 31 января. Об этом сообщила республиканская Росгвардия. Ее сотрудники отреагировали на тревожную кнопку, которую нажал охранник храма.

– [Охранник] заметил, как на территорию религиозного сооружения зашел нетрезвый мужчина. Во дворе он вдруг схватил стоящую у здания снеговую лопату и принялся разбивать окна и стеклопакет входной двери, – передали в силовом ведомстве.

Заметив патруль росгвардейцев, 35-летний злоумышленник попытался скрыться, но в итоге все-таки был задержан. Он был настолько пьян, что даже не смог объяснить мотивы поступка. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Росгвардия РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия
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