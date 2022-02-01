В Башкирии из пожара, охватившего жилой дом, спасли 2 человека
10:16, 01 фев 2022
В Уфе загорелся многоквартирный дом площадью 150 кв. метров: спасли 2 человека.
Сегодня, 1 февраля, в 09:09 произошел пожар в жилом доме по улице Ветошникова в Уфе. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.
По прибытии спасателей выяснилось, что пожар произошел в многоквартирном двухэтажном жилом доме площадью 150 квадратных метров.
«Работают 3 звена газодымозащитной службы, организованы 2 боевых участка. Пожар локализован в 09:42. Сотрудниками МЧС России спасено 2 человека», — уточнили в ведомстве.
Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории.
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Источник:
gtrk.tv
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