Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии из пожара, охватившего жилой дом, спасли 2 человека

В Башкирии из пожара, охватившего жилой дом, спасли 2 человека

10:16, 01 фев 2022

В Уфе загорелся многоквартирный дом площадью 150 кв. метров: спасли 2 человека.

Сегодня, 1 февраля, в 09:09 произошел пожар в жилом доме по улице Ветошникова в Уфе. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.

По прибытии спасателей выяснилось, что пожар произошел в многоквартирном двухэтажном жилом доме площадью 150 квадратных метров. 

«Работают 3 звена газодымозащитной службы, организованы 2 боевых участка. Пожар локализован в 09:42. Сотрудниками МЧС России спасено 2 человека», — уточнили в ведомстве. 

Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: