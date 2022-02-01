В Башкирии пропал житель Уфы Айдар Ишкулов
11:18, 01 фев 2022
В Уфе без вести пропал 26-летний Айдар Ишкулов. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», мужчина вышел из дома 31 января и не вернулся.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые.
Одежда: темно-синий удлиненный пуховик, голубые джинсы, черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ДПСО "ЛизаАлерт" РБ
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