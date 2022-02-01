Вахтовик из Башкирии получил ожоги во время выброса и воспламенения газа в Сургутском районе

12:22, 01 фев 2022

Сегодня утром в Сургутском районе на месторождении произошел выброс газа с последующим возгоранием, четыре человека пострадали, сообщили в окружной прокуратуре.







По предварительной информации, происшествие произошло при проведении работ, во время спуска перфоратора в скважину. Как сообщает ТАСС, четверо пострадавших — вахтовые рабочие из Башкирии и Марий Эл. Сейчас они в состоянии средней степени тяжести находятся в ожоговом отделении Сургутской городской клинической больницы.



Пожар на месторождении ликвидирован. По данному факту прокуратура организовала проверку.

«Прокуратура по данному факту организовала проверку, в ходе которой будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации, проверено соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дана должная правовая оценка всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц», — уточнили в ведомстве.





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