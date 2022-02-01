В Гафурийском районе Башкирии заживо сгорел 60-летний мужчина - видео
16:39, 01 фев 2022
Госкомитет по ЧС в Башкирии сообщил, что сегодня, 1 февраля, погиб житель Гафурийского района. По информации ведомства, причиной стал пожар в его собственном доме.
Спасатели уточнили, что трагедия произошла в селе Родина. 60-летнего мужчину обнаружили уже погибшим.
В ведомстве отметили, что основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. Всего с начала года произошел 481 пожар с 12 жертвами.
Читайте также:
- Вахтовик из Башкирии получил ожоги во время выброса и воспламенения газа в Сургутском районе
- В Башкирии из пожара, охватившего жилой дом, спасли 2 человека
- В Башкирии житель Мелеуза разбил окна в городской мечети
Источник:
gorobzor.ru
Фото: госкомитет по ЧС
Читайте также