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В Гафурийском районе Башкирии заживо сгорел 60-летний мужчина - видео

В Гафурийском районе Башкирии заживо сгорел 60-летний мужчина - видео

16:39, 01 фев 2022

Госкомитет по ЧС в Башкирии сообщил, что сегодня, 1 февраля, погиб житель Гафурийского района. По информации ведомства, причиной стал пожар в его собственном доме.

Спасатели уточнили, что трагедия произошла в селе Родина. 60-летнего мужчину обнаружили уже погибшим.

В ведомстве отметили, что основной причиной пожаров является неосторожное обращение  с огнем. Всего с начала года произошел 481 пожар с 12 жертвами.  

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Источник: gorobzor.ru
Фото: госкомитет по ЧС
Теги: Гафурийский район пожар
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