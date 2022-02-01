В Башкирии бывшие супруги жестоко убили инвалида, чтобы не платить ему долг

18:49, 01 фев 2022

Следком Башкирии сообщил, что в Кумертау в отношении бывших супругов 35 и 27 лет возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве инвалида (пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и чч. 4, 5 ст. 33, пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).







Следствие установило, что у 27-летней фигурантки уголовного дела был долг перед ее бывшим сожителем в размере 30 тысяч рублей. Чтобы не возвращать деньги, она задумала убить вместе с бывшим супругом своего кредитора.



В ночь с 25 на 26 марта 2021 года обвиняемые пришли к своей жертве домой, заявив, что намерены отдать долг. Однако когда он открыл дверь, то получил многочисленные удары ножом. В ведомстве уточнили, что убитый был инвалидом, плохо передвигался и не мог оказать сопротивление. От полученных ран он скончался на месте. После расправы пара зашла в дом к убитому, там украли ноутбук, сумку, телефон и банковскую карту, сняли с нее 33,5 тыс. руб.

Тело инвалида обнаружил на следующее утро его знакомый. Преступников удалось установить в короткие сроки, однако след вывел изначально на мужчину, который отрицал причастность своей супруги. Впоследствии был обнаружен свидетель, который указал на женщину. После предъявленных доказательств обвиняемая созналась в преступлении. В настоящее время обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии семейная пара насмерть забила знакомого табуреткой.





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Фото: Следком Башкирии