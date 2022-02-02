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В Благовещенском районе Башкирии двое мужчин погибли при пожаре в частном доме

В Благовещенском районе Башкирии двое мужчин погибли при пожаре в частном доме

09:19, 02 фев 2022

В селе Саннинское Благовещенского района произошел пожар в частном доме. Сообщение об этом поступило накануне поздно вечером в Центр обработки вызовов Системы-112.

В результате пожара погибло двое мужчин. Один из них был 59-летний хозяин дома, второй — его рабочий.

По словам соседей, погибшие приехали несколько дней назад и распивали спиртные напитки.

В ведомстве также сообщили, что в селе Садовый Миякинского района также произошло возгорание. В результате происшествия погибла 66-летняя бабушка.

Сейчас устанавливаются причины пожаров.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Благовещенский район происшествия пожар
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