В Благовещенском районе Башкирии двое мужчин погибли при пожаре в частном доме

09:19, 02 фев 2022

В селе Саннинское Благовещенского района произошел пожар в частном доме. Сообщение об этом поступило накануне поздно вечером в Центр обработки вызовов Системы-112.



В результате пожара погибло двое мужчин. Один из них был 59-летний хозяин дома, второй — его рабочий.



По словам соседей, погибшие приехали несколько дней назад и распивали спиртные напитки.







В ведомстве также сообщили, что в селе Садовый Миякинского района также произошло возгорание. В результате происшествия погибла 66-летняя бабушка.



Сейчас устанавливаются причины пожаров.



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