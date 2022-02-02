В Благовещенском районе Башкирии двое мужчин погибли при пожаре в частном доме
09:19, 02 фев 2022
В селе Саннинское Благовещенского района произошел пожар в частном доме. Сообщение об этом поступило накануне поздно вечером в Центр обработки вызовов Системы-112.
В результате пожара погибло двое мужчин. Один из них был 59-летний хозяин дома, второй — его рабочий.
По словам соседей, погибшие приехали несколько дней назад и распивали спиртные напитки.
В ведомстве также сообщили, что в селе Садовый Миякинского района также произошло возгорание. В результате происшествия погибла 66-летняя бабушка.
Сейчас устанавливаются причины пожаров.
Читайте также:
- В Башкирии бывшие супруги жестоко убили инвалида, чтобы не платить ему долг
- В Гафурийском районе Башкирии заживо сгорел 60-летний мужчина - видео
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также