В Уфе силовики задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на банк
19:19, 02 фев 2022
Месяц назад в столице Башкирии двое мужчин совершили разбойное нападение на банк в центре города. Оперативники при участии Росгвардии задержали преступников в Ижевске.
Налетчики ворвались в офис банка и, угрожая персоналу оружием, похитили больше четырех миллионов рублей. Стражам порядка удалось вычислить местонахождение подельников и задержать их в Ижевске.
По данным официального представителя МВД России Ирин Волк, при обыске у грабителей нашли деактивированный автомат Калашникова и часть украденных денег. Как выяснилось, сообщники тщательно продумали ограбление. В ноябре 2021 года они купили подержанную «десятку», которую после преступления бросили неподалеку. Часть награбленного они потратили на покупку «Лады Приоры» для приятельницы одного из налетчиков, а также «Шевроле Нивы» для родственников второго. Оба автомобиля полицейские уже изъяли. Стражи порядка доставили задержанный в Уфу для проведения следственных действий. В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.