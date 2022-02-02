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В Уфе силовики задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на банк

В Уфе силовики задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на банк

19:19, 02 фев 2022

Месяц назад в столице Башкирии двое мужчин совершили разбойное нападение на банк в центре города. Оперативники при участии Росгвардии задержали преступников в Ижевске.

Налетчики ворвались в офис банка и, угрожая персоналу оружием, похитили больше четырех миллионов рублей. Стражам порядка удалось вычислить местонахождение подельников и задержать их в Ижевске.

По данным официального представителя МВД России Ирин Волк, при обыске у грабителей нашли деактивированный автомат Калашникова и часть украденных денег. Как выяснилось, сообщники тщательно продумали ограбление. В ноябре 2021 года они купили подержанную «десятку», которую после преступления бросили неподалеку. Часть награбленного они потратили на покупку «Лады Приоры» для приятельницы одного из налетчиков, а также «Шевроле Нивы» для родственников второго. Оба автомобиля полицейские уже изъяли. Стражи порядка доставили задержанный в Уфу для проведения следственных действий. В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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