В Башкирии бывший сотрудник УФСИН грозился изнасиловать сослуживцев

09:46, 03 фев 2022

В пресс-службе УФСИНа заявили, что мужчина не работает в ведомстве и был уволен по собственному желанию 27 января 2022 года.



В Telegram-каналах начал распространяться видеоролик, на которым мужчина в нетрезвом состоянии, представившись замначальником регионального оперативного отдела ИК-7, грозился изнасиловать сослуживцев. При этом мужчина был в форме сотрудника УФСИН. Об этом сообщает агентство «Башинформ».







Как сообщается в различных телеграм-каналах, мужчина якобы причастен к большому количеству операций против заключенных.



Агентство «Башинформ» также уточняет, что в пресс-службе УФСИН РФ по РБ заявили о том, что данный сотрудник в ведомстве не работает с 27 января 2022 года, он был уволен с 27 января 2022 года.





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Фото: скрин видео