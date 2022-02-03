Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии бывший сотрудник УФСИН грозился изнасиловать сослуживцев

В Башкирии бывший сотрудник УФСИН грозился изнасиловать сослуживцев

09:46, 03 фев 2022

В пресс-службе УФСИНа заявили, что мужчина не работает в ведомстве и был уволен по собственному желанию 27 января 2022 года.

В Telegram-каналах начал распространяться видеоролик, на которым мужчина в нетрезвом состоянии, представившись замначальником регионального оперативного отдела ИК-7, грозился изнасиловать сослуживцев. При этом мужчина был в форме сотрудника УФСИН. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

Как сообщается в различных телеграм-каналах, мужчина якобы причастен к большому количеству операций против заключенных.

Агентство «Башинформ» также уточняет, что в пресс-службе УФСИН РФ по РБ заявили о том, что данный сотрудник в ведомстве не работает с 27 января 2022 года, он был уволен с 27 января 2022 года.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Фото: скрин видео
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: