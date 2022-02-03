В Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов
18:57, 03 фев 2022
Сегодня, 3 февраля, в Уфе около трёх часов дня напротив дома 40 по улице Ульяновых произошло ДТП с участием двух автобусов.
По предварительным данным, водитель 1981 года рождения, управляя автобусом "НефАЗ", следуя по улице Ульяновых допустил столкновение с впереди остановившимся на запрещающий сигнал светофора "Peugeot Boxer".
В результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.
Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии фура врезалась в попутный рейсовый автобус.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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