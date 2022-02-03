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В Стерлитамакском районе в аварии пострадал 3-месячный ребенок

В Стерлитамакском районе в аварии пострадал 3-месячный ребенок

19:29, 03 фев 2022

Сегодня, 3 февраля, в  Стерлитамакском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшими.

Авария произошла около 19:00 часов на 116 км автодороги Уфа-Оренбург. По имеющимся данным, столкнулись "Volkswagen Jetta" и "Лада Калина".

В результате происшествия три человека госпитализированы, в том числе 3-x месячный ребёнок. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Подробности уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 3 февраля, в Уфе около трёх часов дня напротив дома 40 по улице Ульяновых произошло ДТП с участием двух автобусов

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке аварии
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