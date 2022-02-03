В Чишминском районе Башкирии водитель легковушки столкнулся с пассажирским автобусом

21:48, 03 фев 2022

Сегодня, 3 февраля, в Чишминском районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта.







Авария произошла около 19:00 часов на 23 км автодороги Уфа-Чишмы. По имеющимся данным, столкнулись "Nissan Terrano" под управлением 49-летнего уфимца и автобус "ПАЗ", за рулём которого находился 41-летний местный житель.



Известно, что автобус следовал по маршруту Уфа-Чишмы. В салоне находились 15 пассажиров, никто не пострадал. Водителю внедорожника оказана разовая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой. Сотрудники ГИБДД оказали всю необходимую помощь. Вызвали на место происшествия резервный автобус, после чего пассажиры продолжили движение.



По факту произошедшего начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ