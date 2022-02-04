Спасатель МЧС пострадал во время пожара по Уфой

09:18, 04 фев 2022

Мужчина случайно оказался рядом с пожаром и спас двоих человек, сам при этом надышался продуктами горения, сообщили 3 февраля в МЧС по Башкирии.







В МЧС по Башкирии сообщили о том, что одним из пострадавших на пожаре в СНТ «Солнечная поляна» стал спасатель МЧС. Однако он прибыл не на вызов, а раньше коллег увидел горящие постройки по пути по его личным делам. Мужчина сразу же бросился на выручку гражданам. Он затушил одежду на мужчине и женщине снегом. Затем забежал в горящее строение и вытащил ещё одну женщину. Третья спасенная женщина была без сознания, но позже врачи привели пострадавшую в чувство.



Сам герой тоже пострадал на происшествии. В пресс-службе МЧС уточнили, что его госпитализировали в уфимскую больницу № 21 с диагнозом токсикологическое действие неизвестных газов. Пока он оказывал помощь на пожаре он надышался продуктами горения.

Трое остальных пострадавших, двое женщин и один мужчина были госпитализированы в ожоговое отделение больницы № 18 с ожогами разной степени тяжести. Двое из них, мужчина 1986 года рождения и женщина 1993 года рождения получили ожоги 12% тела. Женщине 1988 года рождения повезло меньше, у нее были диагностированы ожоги 75% тела.



Напомним, вчера 3 февраля вечером произошел пожар в СНТ «Солнечная поляна», причиной предварительно стала разгерметизация баллона с газом, из-за которой загорелись постройки на участке. Помимо упомянутых выше пострадавших в пожаре к сожалению погибла одна женщина.





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Фото: МЧС по Башкирии