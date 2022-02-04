В Башкирии сотрудники ДПС спасли пенсионера

11:17, 04 фев 2022

Сотрудники ГИБДД Ишимбая помогли экстренно доставить в больницу пенсионера.







На днях утром в дежурную часть Ишимбайского отдела МВД поступило сообщение о том, что во дворе дома 5 по улице Гагарина города Ишимбай лежит мужчина. На адрес был направлен экипаж местного ДПС. Проехав по адресу инспекторы обнаружили мужчину в бессознательном состоянии на снегу.

Инспектора дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Земфир Газиев и старший лейтенант полиции Илгиз Шагимуратов приняли решение незамедлительно доставить его в приёмный покой Ишимбайской центральной больницы для оказания медицинской помощи. Тем самым стражи дорожного порядка и медработники спасли жизнь 70-летнему местному жителю. После чего гражданин поблагодарил сотрудников полиции и врачей за оказанную помощь. Как оказалось он работает дворником при местном магазине и во время очередной уборки снега ему стало плохо.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ