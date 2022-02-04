Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии сотрудники ДПС спасли пенсионера

В Башкирии сотрудники ДПС спасли пенсионера

11:17, 04 фев 2022

Сотрудники ГИБДД Ишимбая помогли экстренно доставить в больницу пенсионера. 

На днях утром в дежурную часть Ишимбайского отдела МВД поступило сообщение о том, что во дворе дома 5 по улице Гагарина города Ишимбай лежит мужчина. На адрес был направлен экипаж местного ДПС. Проехав по адресу инспекторы обнаружили мужчину в бессознательном состоянии на снегу.

Инспектора дорожно-патрульной службы  лейтенант полиции Земфир Газиев и старший лейтенант полиции Илгиз Шагимуратов приняли решение  незамедлительно доставить его в приёмный покой Ишимбайской центральной больницы для оказания медицинской помощи. Тем самым стражи дорожного порядка и медработники спасли жизнь 70-летнему местному жителю. После чего гражданин поблагодарил сотрудников полиции и врачей за оказанную помощь. Как оказалось он работает дворником при местном магазине и во время очередной уборки снега ему стало плохо. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: