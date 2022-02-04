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В Кигинском районе Башкирии девочка вызвала помощь, когда пьяный отец попал в ДТП

В Кигинском районе Башкирии девочка вызвала помощь, когда пьяный отец попал в ДТП

15:08, 04 фев 2022

В дежурную часть МВД по Кигинскому району поступило сообщение от 10-летней девочки. Она рассказала, что отец не справился с управлением и слетел в кювет.

На место прибыли сотрудники ДПС, которые установили, что мужчина выехал из района Башкирии на Север в Нефтеюганск. Однако в селе Еланлино Кигинского района машина съехала с дороги. Также оказалось, что отец девочки был пьян. Освидетельствование показало наличие 0,725 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Отец девочки также рассказал, что пил алкоголь по пути домой в ХМАО-ЮГРА. В таком состоянии он проехал около 300 км. Машину отправили на штрафстоянку. На водителя завели административное дело. Подобные случаи уже повторялись с ним ранее. По пути к родителям в Башкирию сотрудники ДПС останавливали пьяного отца с ребенком. Семью довезли до ближайшей гостиницы и предупредили об этом родственников.

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Источник: www.proural.info
Теги: Кигинский район происшествия аварии
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