В Бураевском районе Башкирии водитель насмерть задавил 58-летнего мужчину

10:09, 05 фев 2022

Дтп в Башкирии произошло около 22:30 минут в Бураевском районе на 5 км а/д Бураево-Тепляки.







25-летний местный житель, управляя «Kia Sorento», двигаясь со стороны с. Тепляки в направлении Бураево, допустил наезд на 58-летнего мужчину.



В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов.



По данному факту начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Кигинском районе Башкирии девочка вызвала помощь, когда пьяный отец попал в ДТП.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ