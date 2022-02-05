В Мечетлинском районе Башкирии столкнулись легковое авто и попутный трактор

10:36, 05 фев 2022

Авария в Башкирии произошло ближе к полудню в Мечетлинском районе на 128 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит.



Столкнулись "Skoda Octavia" под управлением 26-летнего местного жителя и попутный трактор МТЗ-82.1, за рулём которого находился 40-летний мужчина. В результате ДТП водитель трактора госпитализирован.







По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе Башкирии водитель насмерть задавил 58-летнего мужчину.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ