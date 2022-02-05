В Башкирии жильцы дома обнаружили в соседней квартире окровавленную женщину

13:21, 05 фев 2022

В башкирском городе Октябрьском местный житель зверски избил подругу в своей квартире. Окровавленную женщину обнаружили соседи. В ближайшее время ее обидчика ждет суд. Об этом 4 февраля сообщило региональное МВД.







Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года. Потерпевшая пришла к своему знакомому в общежитие, где они вместе распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, мужчина не желал останавливаться и решил пойти в магазин за добавкой, однако денег у него не было.



– Для покупки алкоголя он попросил денежные средства у потерпевшей. Та передала ему свою банковскую карту. Подозреваемый ушел на поиски спиртного. Спустя несколько часов он вернулся домой в разъяренном состоянии по причине отсутствия на карте денег, – рассказали в МВД РБ.

Пара начала ссориться, и в ходе конфликта мужчина ударил 46-летнюю подругу по голове. Женщина упала на пол, а он продолжил бить ее руками и ногами по различным частям тела, после чего покинул свое же жилье. От сильной боли потерпевшая потеряла сознание. Очнувшись, она увидела возле себя соседей: они заметили ее, проходя мимо открытых дверей, и вызвали «скорую».



Медицинская экспертиза установила, что женщина получила повреждений средней степени тяжести. Против ее обидчика возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.





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