В Башкирии силовики задержали парня "заминировавшего" ТЦ в Стерлитамаке

13:32, 05 фев 2022

Сотрудники ФСБ задержали парня, который сообщил о минировании торгового центра. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в МВД по республике.



В дежурную часть МВД в Стерлитамаке позвонили и сообщили о том, что в одном из ТЦ города находится опасный предмет.







— На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, полицейские кинологи со служебными собаками. Посетители покинули торговый центр. В результате тщательного осмотра всех помещений ничего опасного полицейские не обнаружили, — сообщили в пресс-службе ведомства.



Вскоре сотрудникам УФСБ удалось выяснить, кто был автором ложного сообщения. Им оказался безработный 21-летний местный житель. Звонок о минировании здания он совершил из города Кумертау.

Сейчас парню предъявлено обвинение, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».



Ранее в Уфе эвакуировали 300 посетителей торгового комплекса «Центральный». Выяснилось, что сигнал тревоги в здании сработал из-за паров при приготовлении пищи.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram