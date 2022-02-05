В Мелеузовском районе Башкирии при пожаре в жилом доме погибли 2 человека

16:08, 05 фев 2022

Сегодня утром, 5 февраля, в башкирском селе Васильевка Мелеузовского района при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.







Тревожный вызов о загоревшемся бревенчатом доме по Ключевой улице поступил на пульт диспетчера в 8:58. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали горение спустя 23 минуты. В ходе разбора сгоревшего здания спасатели обнаружили двоих погибших мужчин 60 и 54 лет.



В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.



Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ