В Белорецком районе Башкирии перевернулся микроавтобус с 19 туристами
20:44, 05 фев 2022
В Белорецком районе вблизи деревни Отнурок перевернулся микроавтобус с 19 туристами из Челябинска. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в МЧС по республике.
Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter съехал в кювет и опрокинулся на бок. Он направлялся по маршруту Челябинск — Отнурок — Челябинск.
— В автобусе находились 20 человек, включая водителя. Детей нет. В результате ДТП погибших и травмированных нет, в медицинской помощи не нуждаются, — сообщили в ведомстве.
Пассажирам выделили два автобуса, которыми их доставят на автовокзал Белорецка для дальнейшего следования в Челябинск.
Ранее в Дюртюлинском районе произошло ДТП с участием автобуса «Башавтотранса». В момент аварии в салоне находились 13 пассажиров.
Читайте также:
- В Мечетлинском районе Башкирии столкнулись легковое авто и попутный трактор
- В Бураевском районе Башкирии водитель насмерть задавил 58-летнего мужчину
Источник:
ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Читайте также