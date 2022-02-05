В Белорецком районе Башкирии перевернулся микроавтобус с 19 туристами

20:44, 05 фев 2022

В Белорецком районе вблизи деревни Отнурок перевернулся микроавтобус с 19 туристами из Челябинска. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в МЧС по республике.







Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter съехал в кювет и опрокинулся на бок. Он направлялся по маршруту Челябинск — Отнурок — Челябинск.



— В автобусе находились 20 человек, включая водителя. Детей нет. В результате ДТП погибших и травмированных нет, в медицинской помощи не нуждаются, — сообщили в ведомстве.



Пассажирам выделили два автобуса, которыми их доставят на автовокзал Белорецка для дальнейшего следования в Челябинск.



Ранее в Дюртюлинском районе произошло ДТП с участием автобуса «Башавтотранса». В момент аварии в салоне находились 13 пассажиров.

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Фото: МЧС по РБ