В Пермском крае без вести пропал вахтовик из Башкирии Наиль Якупов

20:50, 05 фев 2022

В Пермском крае без вести пропал 37-летний вахтовик из Башкирии Наиль Якупов. Об этом со ссылкой на его коллегу Анастасию 5 февраля сообщила «КП-Пермь».



По словам девушки, пропавший работал и жил в вахтовом поселке Железнодорожный, а в январе один снял квартиру. С 23 числа мужчина перестал выходить на работу и звонить родным. Его телефон при этом недоступен. О нем ничего неизвестно уже две недели.



Анастасия добавила, что обратилась за помощью к волонтерам, а руководство предприятия, где работал Наиль, подало заявление в полицию.



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