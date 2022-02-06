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В Башкирии внедорожник врезался в дом

В Башкирии внедорожник врезался в дом

11:28, 06 фев 2022

Сегодня, 6 февраля, около 7:00 часов в Сибае произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, 30-летний местный житель, управляя «Mitsubishi Lancer Cedia», двигаясь по улице Кирова со стороны улицы Пионерская в направлении улицы Спартака на пересечении улиц Кирова-Спартака, не справился с рулевым управлением и наехал на жилой дом.

В результате аварии водитель, а также два пассажира, мужчины 30 и 29 лет, госпитализированы. По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Сибай происшествия аварии
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