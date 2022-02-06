Из-за опасной неисправности не смог взлететь самолет Новый Уренгой - Уфа

20:05, 06 фев 2022

В Новом Уренгое самолет, следовавший в Уфу, не смог вылететь из-за протечки двигателя. Как сообщают местные телеграм-каналы, борт, принадлежащий авиакомпании «Ютейр», готовился к вылету, как неожиданно обнаружилась течь топлива из правого двигателя.







Воздушному судну пришлось вернуться на стоянку, чтобы устранить поломку. Пассажиры рейса вылетели по месту назначения на резервном борту.



Напомним, похожая ситуация произошла в прошлом году в Сургуте, когда самолет, на борту которого находились 108 пассажиров, не смог улететь из-за повредившегося фюзеляжа. Лайнер заменили на исправный, и пассажиры благополучно добрались до Уфы.





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