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Жителю Башкирии изуродовали лицо на веранде жилого дома

Жителю Башкирии изуродовали лицо на веранде жилого дома

21:15, 06 фев 2022

Житель Балтачевского района оказался на скамье подсудимых за то, что изуродовал в драке своего приятеля, но отделался условным сроком и штрафом в счет моральной компенсации.

Как стало известно из материалов суда, между двумя мужчинами вспыхнула словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку на веранде жилого дома. Один из оппонентов оказался сильнее и кулаками буквально размозжил лицо своему противнику. В итоге пострадавший оказался на больничной койке с множественными переломами лицевых костей черепа и сотрясением мозга. Последствия травм оказались очень печальными: у мужчины деформировалось лицо, повреждены глазные яблоки, появилось сильное двоение в глазах и нарушение мимики, исправить которые может только скальпель пластического хирурга.

Как сообщили в пресс-службе Балтачевского суда, сам драчун свою вину признал и даже раскаялся. В итоге мужчину приговорили к трем годам условного срока и обязали выплатить потерпевшему моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Балтачевский район происшествия криминал
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