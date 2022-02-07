В Белебеевском районе Башкирии мужчину насмерть переехал поезд

12:23, 07 фев 2022

В социальных сетях распространилось видео очевидца, нашедшего тело на железнодорожных путях в Приютово Белебеевского района.



«Нашел мертвого человека. Составом переехало. Не знаю, сколько он тут лежит. Не лазайте под вагонами!» — говорит за кадром автор ролика.







Как сообщили в Уфимском линейном управлении МВД РФ на транспорте, инцидент произошел вечером 6 февраля. По предварительной информации, погибший — 69-летний местный житель — переходил железнодорожные пути напротив старого вокзала в неположенном месте. В этот момент на мужчину наехал грузовой поезд. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.



«В настоящее время сотрудниками линейного отделения полиции на станции Аксаково проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заключили в пресс-службе УТ МВД РФ по ПФО.



Ранее сообщалось о том, что жителю Башкирии изуродовали лицо на веранде жилого дома.

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Фото: соцсети